Cuneo: al Circolo "L Caprissi" il radio-dramma sul bandito valdese Janavel

Mercoledì 9 ottobre, alle ore 18.30 al Circolo L Caprissi l’Alliance française presenta il radio-dramma dedicato al “bandito” valdese Janavel, un personaggio straordinario, che per amore della propria gente, si è fatto “fuoriuscito”.

L’intera vicenda esistenziale è diventata un ciclo radiofonico prima in italiano e ora in francese grazie all'impegno di Fiammetta Gullo, responsabile dell’associazione che ha lanciato il progetto.

Le associazioni culturali Teatro Variabile 5 e Lo Bue Radio Beckwith evangelica, hanno nel 2017-18 collaborato alla realizzazione di un radiodramma, tratto dal romanzo storico di Bruna Pejrot e Massimo Gnone edito da Claudiana "Gianavello bandito valdese" e adattato per l'occasione dagli stessi autori.

Il romanzo narra la storia del popolo valdese attraverso la vita e le gesta di questo montanaro, Gianavello appunto(1616-1691), credente e difensore leggendario del suo popolo, ripercorrendone la giovinezza, l'età adulta e la vecchiaia

Llo scenario proposto allaccia un periodo storico di quasi settant'anni che attraversa tutto il 1600, secolo cruento per guerre e sconvolgimenti sociali, racconta episodi epici in un contesto di montagna (Valli Pellice e Chisone) e internazionali (Francia e Svizzera), esplora ambiti delicati quali la difesa armata, l'uccisione, la persecuzione, la morte e il forte valore di una fede che ha sorretto le scelte più difficili, le prove più dure.

Il radiodramma in italiano, che è stato trasmesso in 12 puntate tra agosto e settembre 2018 su Radio Beckwith Evangelica con il coordinamento teatrale del Teatro Variabile 5 e la regia di Gianni Bissaca, è riuscito a trasmettere agli ascoltatori, voci, suoni, dialoghi ed emozioni di un epoca assai lontana.

Ora, questa positiva esperienza, che ha coinvolto 24 attori non professionisti del territorio, è possibile replicarla in lingua francese grazie ai finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base alla legge 482/99 sulle lingue minoritarie e messi a disposizione dall'Unione Montana del Pinerolese.

Al progetto in francese partecipano anche altri partners, tra i quali l'Alliance française di Cuneo, L'associazione svizzera Fondation VIA e il Centro Culturale Valdese.

Il personaggio di Giosuè Gianavello, oltre ad essere importante per la cultura religiosa, storica e sociale del territorio, è un elemento sempre a cavallo tra lingue diverse e idiomi caratteristici delle nostre valli alpine, diventando cosi un elemento di interesse per la tutela del francese storico.