Bra, la piazza d’Armi dell’ex caserma Trevisan si ricopre di parcheggi

Preparate gli hashtag. Passeggiando per Bra, c’è una novità che salta subito agli occhi in via Umberto I dalla giornata di martedì 8 ottobre.

Titolo? Nuovi parcheggi all’ex caserma Trevisan. Non solo strisce gialle riservate a residenti e Forze dell’Ordine (Polstrada e Gdf) che occupano un’ala dei locali, ma anche segmenti bianchi per un totale di 35 nuovi spazi, nonché un posto auto per invalidi.

Per la vecchia piazza d’Armi una rimodulazione a beneficio della sosta, in attesa che si concludano i lavori dell’ultima porzione dell’edificio, fermi da troppi anni.