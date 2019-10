E’ in programma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre, alle ore 17,30 nella Sala Convegni di Palazzo Banca d’Alba (via Cavour 4 ad Alba) "La meraviglia del vino", presentazione della prima guida enoesperienziale alle cantine di Langhe, Roero, Monferrato e Terre del Gavi.

Interverranno il produttore Gianni Gagliardo, presidente di Made in Piedmont e i referenti dell’agenzia Well Com, che ha curato il progetto di comunicazione "Guida alle cantine".