Mussotto, sistemato il frequentato parcheggio tra corso Canale e strada Guarene: "Uniti per Alba" ringrazia la proprietà

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Apprendiamo con molta soddisfazione che in questi giorni la proprietà del parcheggio in corso Canale-strada Guarene, di fronte allo Snack Bar, ha provveduto all’asfaltatura del sedime di sua proprietà, in quanto ammalorato e caratterizzato da numerosi avvallamenti e dissesti, causa anche del ristagno delle acque meteoriche.

Grazie ancora all’interessamento dell’Amministrazione Marello si era trovata una soluzione condivisa con la proprietà, per risolvere un annoso problema considerato che il sedime è privato a uso pubblico.

Con la nuova asfaltatura e la relativa segnaletica si ha un parcheggio più dignitoso e decisamente più sicuro per tutti coloro che ogni giorno lo utilizzano.

Ringraziamo quindi la proprietà per la celerità e la disponibilità dimostrata.

I gruppi consilliari di Uniti per Alba