Si presentano a Canale i "Nobili Rossi" di 75 produttori roerini

A sei mesi dal grandioso successo dell’evento “Il nebbiolo bianco” dedicato interamente all’Arneis, torna un altro grande imperdibile appuntamento per gli appassionati del settore: “I nobili rossi”. Eleganti, sbarazzini ed impertinenti : così i vitigni della “sinistra Tanaro” Roero, Nebbiolo e Barbera si presenteranno a turisti, clienti, cittadini, enoturisti e appassionati. Loro saranno i protagonisti indiscussi di una intera giornata di degustazione no stop dedicata alle migliori bacche rosse dei 75 produttori roerini associati all’Enoteca Regionale del Roero di Canale.

Il Roero - si sa - non è solo terra di grandi famiglie nobili: è prima di tutto la passione di piccole famiglie di contadini e di imprenditori che con il duro lavoro stanno facendo conoscere il nostro patrimonio vitivinicolo in tutto il mondo. E sarà proprio a Canale che domenica 20 ottobre per tutta la giornata, dalle 10 alle 17, lo staff dell’Enoteca coinvolgerà il grande pubblico con banchi di assaggio dei vini dei produttori locali.

Durante la giornata, oltre alla degustazione, ci sarà un'imperdibile occasione di approfondimento sui vitigni e sul territorio di produzione alle 16, con l’enologo Lorenzo Tablino he racconterà di storia, tradizioni, vigna e cantina con un cenno al mercato delle grandi Doc e Docg del Roero.

La giornata avrà un prezzo fisso di entrata di 15 euro col quale sarà possibile degustare liberamente tutte le etichette presenti sui banchi di assaggio e assistere all’incontro con l’enologo. Le degustazioni saranno deliziate dai prodotti alimentari tipici del territorio. Per tutto il giorno l'Enoteca Regionale del Roero sarà aperta con orario continuato dalle ore 10 alle ore 17 con la possibilità di acquistare direttamente le bottiglie assaggiate. L’appuntamento per tutti è dunque per domenica 20 ottobre presso l’Enoteca Regionale del Roero in via Roma, 57. Per informazioni: 0173 978228.