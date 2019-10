Alba, 59 capi in mostra alla Rassegna Bovina: protagonista la sottorazza albese della coscia

Cinquantanove i capi presenti quest’anno alla “Grande rassegna di bovini piemontesi di sottorazza albese della coscia” organizzata dal Comune con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e della Regione Piemonte, giovedì 10 ottobre in piazza Prunotto ad Alba.



Grande partecipazione istituzionale alla manifestazione organizzata nell’ambito dell’89esima Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, con la premiazione delle aziende vincitrici.



A consegnare i riconoscimenti ai vincitori, il sindaco di Alba anche assessore all’Agricoltura Carlo Bo, l’assessore al Commercio Marco Marcarino, il presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, i consiglieri comunali Elena Alessandria, Olinto Magara, Italo Magliano, Gabriele Mutti, Mario Sandri, Daniele Sobrero, vicini al presidente della Giuria Piero Oberto, accanto ai consiglieri regionali Maurizio Marello ed Ivano Martinetti, ai sindaci di Roddi Lorenzo Prioglio e Guarene Simone Manzone, il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia e ad altri esponenti istituzionali e di associazioni di categoria.



"E’ la mia prima volta da sindaco a questa rassegna di bovini piemontesi di sottorazza albese della coscia – ha dichiarato il sindaco di Alba Carlo Bo –. Sono arrivato in anticipo per salutare i diversi allevatori. Ci sono tante aziende, tanto pubblico. La nostra città dal 2017 ha il riconoscimento Creative City Unesco per l’enogastronomia, una delle due in Italia, l’altra è Parma. Quando parliamo di enogastronomia pensiamo soprattutto al tartufo ed al vino. Si parla poco del nostro oro rosso. Dobbiamo lavorare molto di più per dare una vetrina di maggior visibilità a questa eccellenza del nostro territorio, all’interno degli eventi organizzati dall’Ente Fiera del Tartufo che dura circa otto settimane all’anno. Quindi, ci impegneremo a lavorare di più per promuovere questo prodotto straordinario della nostra zona che ben si abbina al tartufo bianco d’Alba. Grazie a tutti".



Alla manifestazione sono stati consegnati i seguenti riconoscimenti nelle diverse categorie:



• Vitelloni della coscia interi

1° premio a Azienda Agricola “La Fazenda” di Centallo - 200 euro, gualdrappa Città di Alba, trofeo, diploma;

2° premio a Azienda Agricola Gallesio Enzo di Benevello - 150 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio a Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio a Azienda Agricola Gallesio Enzo di Benevello - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

5° premio a Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

6° premio a Azienda Agricola Mo Luigi di Govone – coppa, diploma;

7° premio a Azienda Agricola Streri Alberto di Margatita - coppa, diploma;

8° premio a Azienda Agricola Remondino Giovanni di Tigliole - coppa, diploma.



• Vitelle della coscia

1° premio ad Abrate Paolo di Fossano - 200 euro, gualdrappa Città di Alba, trofeo, diploma;

2° premio all’Azienda Agricola “La Fazenda” di Centallo - 150 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio ad Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio a Tomatis Domenico di Cherasco - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

5° premio a Brugiafreddo Riccardo di Savigliano - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

6° premio ad Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba – coppa, diploma;

7° premio ad Azienda Agricola “Le Croci” di Ceppa Marco di Alba - coppa, diploma;

8° premio all’Azienda Agricola “La Fazenda” di Centallo - coppa, diploma;

9° premio ad Azienda Agricola Rovella Graziano di Cherasco - coppa, diploma;

10° premio Azienda Agricola Abrate Paolo di Fossano - coppa, diploma;

• Vitelli castrati



1° premio a Azienda Agricola Bima Elio Francesco di Villafalletto - 200 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio a Azienda Agricola “Il Paladin” di Villafalletto - 150 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio a Azienda Agricola Abrate Paolo di Fossano - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio a Azienda Agricola Streri Alberto di Margarita - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

5° premio a Azienda Agricola Mo Luigi di Govone - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

6° premio Azienda Agricola Rocca Sergio di Corneliano d’Alba - 50 euro, coppa, diploma;



• Manzi da 2 a 6 denti

1° premio a Azienda Agricola Valentina di Castagnole Lanze - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio Azienda Agricola Mo Fratelli di Govone - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio a Agrimacelleria Bricco del Prete di Priocca - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio a Azienda Agricola Perno Domenico di Caramagna - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

5° premio a Chiavassa Giacomo di Sant’Albano Stura - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;





• Manze da 2 a 6 denti

1° premio a Brugiafreddo Pietro di Racconigi - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio a Azienda Agricola Lerda Mauro di Dronero - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio a Azienda Agricola La Torre di Cervere - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio Azienda Agricola Fratelli Sevega di Cervere - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;



• Vacca grassa da macello

1° premio a Azienda Agricola Perlo Domenico di Caramagna - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio a Chiavassa Giacomo di Sant’Albano Stura - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio a Lerda Mauro di Dronero - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio a Fratelli Navone di Riva di Chieri - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

5° premio a Gallesio Enzo di Benevello - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;



• Bue grasso da macello oltre i 6 denti

1° premio a Chiavassa Giacomo di Sant’Albano Stura - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio a Agrimacelleria Bricco del Prete di Priocca - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;



• Vitelloni interi

1° premio a Azienda Agricola Giraudo Mauro di Borgo San Dalmazzo - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio a Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio a Azienda Agricola Remondino Giovanni di Tigliole - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio a Azienda Agricola Mo Luigi di Govone - coppa, diploma;



• Vitelle meticce