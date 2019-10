Il francobollo dedicato a Saluzzo, da domani in tutta Italia per affrancare la posta

Alle poste cittadine già da oggi e, da domani, in tutti gli uffici postali d’Italia si potrà affrancare usando il francobollo ordinario dedicato a Saluzzo.

E’ stato emesso in 400 mila copie. L’annullo speciale questa mattina (giovedì 10 ottobre) nel refettorio dell’ex convento di San Giovanni, dopo la passeggiata nell’alto borgo antico che ha fatto da preludio alla cerimonia, portando all’interno del paesaggio rappresentato.

Si tratta del profilo della capitale del Marchesato, tratto da una foto di Fusaro, dove campeggiano la torre civica, il campanile di San Giovanni, con il Monviso a far da sfondo.

E’ stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e appartiene alla serie tematica turistica “il Patrimonio naturale e paesaggistico”, scelto per l’Italia del Nord.

Un traguardo che arriva dopo 40 anni. Da 4 decenni infatti l’Amministrazione comunale presenta la domanda su sollecitazione del Circolo filatelico Bodoni, prima a firma del presidente Neberti, poi Battisti e ora di Luciano Drua.

Li ha ringraziati il sindaco Mauro Calderoni nel momento di festa “non solo autocelebrativo, ma di riflessione sul percorso che guarda al futuro della città. Il francobollo che veicola l’immagine di Saluzzo in Italia e nel mondo è un ulteriore tassello nell’operazione di promozione turistica, iniziata da alcuni anni e che necessita del coinvolgimento di tutti”.

“Aspettavamo da anni questa giornata. Saluzzo se lo merita. E’ un importante riconoscimento filatelico – Luciano Drua presidente del circolo numismatico cittadino - Viva il francobollo”.

Per l’imprimatur Claudio Vescovi di Poste Italiane Roma e Alessandra Mazza dirigente territoriale. "Il francobollo come strumento di distribuzione e voce narrante fuori campo che racconta la Storia d’Italia, divulgatore di cultura filatelica- ha sottolineato Vescovi - E, anche il francobollo di Saluzzo finirà nelle collezioni italiane e di tutto il mondo".

"Il francobollo: una tassa che è una poesia, un pezzo d’arte nella burocrazia italiana – parole dell’artista Franco Giletta commentando la scelta paesaggista dell'immagine che inquadra in una visione romantica, serale, il profilo della città, quasi sovrapponibile a quello che racconta Pasquale Oddone, in un quadro nella chiesa di San Giovanni, datato 1535.

C’è un precedente saluzzese, ha continuato l'artista: l’illustre patriota Silvio Pellico aveva già dato il suo volto ad un francobollo celebrati. Anche in questo caso il Re di Pietra era sullo sfondo, come vetta a lui cara «V'è un sol Monviso sulla terra, un solo gruppo di monti come quello, un solo Pian che s'agguagli di Saluzzo al piano». scriveva Pellico.

A corollario della emissione il Circolo filatelico “Bodoni” ha allestito al primo piano del museo Casa Cavassa la mostra “Tutte le strade parton da Roma …”.