L'onorevole Chiara Gribaudo ricorda alla Camera le 11 vittime del lavoro in Granda morte nel 2019 (VIDEO)

A margine del ricordo di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti della Polizia di Stato uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste, l'onorevole borgarina Chiara Gribaudo è intervenuta in Aula, martedì (8 ottobre) per ricorare anche i morti sul lavoro della Provincia di Cuneo.

La Gribaudo ha letto i nomi e le età delle undici vittime sul lavoro della Granda, dal 1 gennaio 2019 ad oggi.

"Meritano di essere ricordati in quest'Aula in quanto lavoratori morti sul lavoro" le parole del deputato Gribaudo, che poi ha esortato i colleghi ad assumersi l'impegno, che il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo ha già fatto suo, di investire in personale e strutture per combattere le morti sul lavoro, come "urgente priorità di Governo".