Saluzzo, l’importanza di essere alleati per affrontare Parkinson e Alzheimer

E’ in programma sabato 12 ottobre, alla Residenza Tapparelli d’Azeglio ( via Cuneo) il convegno dal titolo “Sinergie tra i servizi socio-sanitari e assistenziali per i pazienti affetti da Parkinson e Alzheimer”.

Nel salone vetrato della struttura un importante parterre di studiosi e qualificati referenti in materia. Modera Marcella Risso, vicepresidente della Residenza.

La scaletta degli interventi prevede dalle 9.30 i saluti istituzionali di Roberto Bertola, Presidente Residenza Tapparelli, di Marco Piccat, presidente Fondazione CRSaluzzo e Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo .

Alle 10 Maria Roberta Bongiovanni, direttore della struttura di Neurologia dell'Ospedale di Savigliano parlerà del "ruolo del servizio di Neurologia" seguita alle 10, 20 da Gabriele Ghigo, direttore Distretto Nord-Ovest Asl Cn1 "Il ruolo del distretto nella presa in carico dei soggetti affetti da Parkinson e Alzheimer".

Ore 10:40 Giuseppe Costa, professore Università di Torino- Direttore Epidemiologia Asl To3 parlerà de "Dati epidemiologici sull'invecchiamento in Piemonte".

Dopo la pausa caffè, il convegno riprenderà con gli interventi alle 11,30 di Giampiero Piola, presidente del Consorzio Monviso Solidale e Giuseppe Migliaccio, direttore del Consorzio: "La rete dei servizi sul territorio".

Ore 11,50 "La Residenza Tapparelli si racconta: dall'accoglienza ai Gruppi di Auto Mutuo Aiuto".

La conclusione alle 12.30 con domande e dibattito. Seguirà il buffet finale. Il convegno organizzato in collaborazione i gruppi di Auto Mutuo Aiuto, vedrà nel pomeriggio alle 15 il concerto della Corale Le Tre Valli, organizzato dall'AUSER - Saluzzo.

Ingresso libero, per motivi organizzativi è gradita la prenotazione, per il convegno, al 0175/249204 entro il 10 ottobre.