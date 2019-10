Servizio civile: scadenza rinviata a giovedì 17 ottobre

E’ stato rinviato di una settimana a giovedì 17 ottobre (ore 14) il termine per aderire al nuovo bando per il Servizio civile universale 2019 che prevede 39 progetti, per un totale di 140 posti disponibili di cui 1 progetto della Provincia (3 posti) per l’Ufficio Acque ambiente, prevenzione e monitoraggio inquinamento acque.

Le aree di intervento riguardano soprattutto l’assistenza, l’educazione e la promozione culturale, biblioteche e ambiti giovanili, ma ci sono posti anche in settori l’ambiente, la cura degli animali e la protezione civile.

Il bando per la selezione dei volontari è pubblicato dalla Provincia di Cuneo sul suo sito https://www.provincia.cuneo.gov.it/node/44254.

Le domande devono pervenire entro le ore 14 di giovedì 17 ottobre e, a partire da quest’anno, esclusivamente online attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it, la piattaforma domanda on line raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone. Sul sito della Provincia di Cuneo è consultabile e scaricabile (https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1113/guida_dol.pdf) la guida per la presentazione e la compilazione della domanda online sulla piattaforma Dol. Altre informazioni al Servizio Civile della Provincia (telefono 0171.445807).