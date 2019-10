Villanova Mondovì: il restyling dell'illuminazione pubblica è gratis, grazie al Decreto Crescita

Villanova Mondovì rinnova gratis la sua illuminazione pubblica: merito del Decreto Crescita, mediante il quale il Comune monregalese ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro per la sostituzione dei vecchi proiettori con quelli a led di ultima generazione.

"L'area su cui interverremo - racconta il sindaco, Michelangelo Turco - comprende tratti di via Monte Calvario, Villaggio Bersana e via Garombo. Il progetto fa parte di un disegno più grande, che abbiamo avviato negli scorsi mesi con Frabosa Sottana e Roccaforte Mondovì" .

L'obiettivo degli amministratori villanovesi è quello di eseguire i lavori entro l'autunno, in modo da garantire un'adeguata illuminazione sin dal prossimo periodo invernale.

Nota a margine: l'importo di 70mila euro include 50.800 euro per lavori (compresi 1550 euro di oneri per la sicurezza) e 19.200 euro per somme a disposizione.