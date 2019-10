Posata la prima pietra della nuova scuola primaria di Bricco di Cherasco

Alla presenza del sindaco Carlo Davico, del vice Claudio Bogetti, del dirigente scolastico Alberto Galvagno e delle maestranze della Lenta Group di Roreto di Cherasco (ditta che ha vinto la gara d'appalto), è stata posata la prima pietra della nuova scuola primaria di Bricco.

La costruzione costerà 1.182.000 euro. Di questi 175 mila derivano dall'alienazione dell'attuale edificio scolastico in via delle Scuole, 90.435 da mutuo con la Banca di Cherasco, 300.000 (risparmiati per l'ampliamento della scuola primaria di Roreto) con mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, il resto con fondi comunali.

Il nuovo edificio sorgerà vicino alla scuola dell'infanzia inaugurata a fine 2015. La crescita demografica e lo stato dello stabile che oggi ospita gli alunni delle Elementari di Bricco hanno portato la necessità di costruire un polo nuovo. Il vecchio edificio in via delle Scuole è ormai vecchio, inadeguato e non consente ampliamenti. L'anno scolastico iniziato a settembre ha visto, per la prima volta, la presenza di due classi prime. Per accogliere tutti i bambini anche la palestrina oggi viene utilizzata come aula.

«La popolazione è in continuo aumento – dice il vicesindaco Claudio Bogetti - tante sono le giovani famiglie che hanno scelto la residenza a Bricco e nell'Oltrestura cheraschese. L'Amministrazione è chiamata ad adeguare i servizi alle esigente. È impensabile continuare ad utilizzare il vecchio stabile che non risponde più alle necessità, né in termini di spazi che di sicurezza. L'edilizia scolastica è stata in questi anni sempre al centro dell'attenzione da parte dell'Amministrazione. Quando i genitori lasciano i figli all'ingresso della scuola devono essere tranquilli che i bimbi possano trovare ambienti confortevoli, idonei, accoglienti e sicuri. In questa direzione vanno le nostre politiche sulla scuola». I lavori finiranno nel mese di luglio e già per l'inizio del prossimo anno scolastico il plesso sarà pronto ad accogliere gli studenti. Aggiunge il primo cittadino: «Come abbiamo fatto già in passato saremo attenti al rispetto del cronoprogramma e ai materiali utilizzati. Lenta Group è una ditta seria, ha già realizzato recentemente la nuova palestra del capoluogo».

Intanto procede anche l'iter per la costruzione della nuova primaria del capoluogo che sorgerà accanto alla nuova palestra comunale e sarà realizzata grazie ad un bando regionale.