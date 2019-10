Cade da sei metri nel canale di una centrale idroelettrica in alta Valle Varaita, trovata e salvata dai carabinieri dopo cinque ore in acqua

Nei giorni scorsi in una località della Val Varaita, una donna di 60 anni è caduta in un canale di raccolta delle acque di una centrale idroelettrica, dell'altezza di circa 6 metri.



La donna era uscita di casa con il proprio cane verso le 19 per fare una passeggiata in paese ma quando il marito dopo circa mezz’ora ha visto rientrare l’animale ma non la donna, preoccupato, ha allertato i Carabinieri che hanno avviato subito le ricerche.



I militari delle Stazioni di Venasca e di Verzuolo hanno inizialmente battuto ogni strada del piccolo centro abitato, contattato esercenti ed abitanti della zona e richiesto informazioni a tutti gli ospedali della provincia, senza alcun esito.



Le ricerche si sono protratte per diverse ore. Si sono poi concentrate nelle zone periferiche e boschive del comune montano.



Sono stati perlustrati corsi d'acqua naturali e quelli di pertinenza di alcune centrali idroelettriche, fino a quando, intorno alla mezzanotte, in fondo ad un canale di raccolta delle acque di una di queste centrali, i militari hanno sentito la donna invocare aiuto.



La malcapitata era immersa in oltre un metro e mezzo di acqua, infreddolita e tentava con fatica di mantenersi alla parete rocciosa del canale.



I Carabinieri le hanno prestato immediato soccorso riportandola in superficie servendosi di una scala e di una corda reperita in una vicina abitazione.



Nonostante il lungo tempo trascorso in acqua e l'altezza da cui era caduta, la donna ha riportato solo lievi contusioni, ma è stata comunque condotta in ospedale per ulteriori accertamenti.



I Carabinieri dovranno ora accertare l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.