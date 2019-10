Cede parte del ponticello sul Rio Ventresina: a Revello chiude via Cascinetta

Via Cascinetta, strada comunale in località Staffarda di Revello, è temporaneamente chiusa al traffico in seguito al cedimento del ponticello in corrispondenza dell’attraversamento sul Rio Ventresina.

Lo stabilisce Daniele Mattio, sindaco del paese, che con un’apposita ordinanza ha disposto la regolamentazione della circolazione stradale “a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interessa e della integrità del patrimonio viabile”.

Via Cascinetta è una strada vicinale, sterrata, che corre su sedime demaniale di pubblico transito. La segnalazione del crollo di parte del ponticello sul Rio Ventresina è giunta nei giorni scorsi in Comune. Ne è seguito un sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale, che ha relazionato in merito a quanto accaduto.

I tecnici hanno riscontrato il rischio di potenziale crollo correlato al transito di mezzi pesanti (specialmente trattori e rimorchi).

Proprio per questo motivo, il primo cittadino ha disposto la chiusura della strada, “sino a quando non siano state effettuate tutte le necessarie verifiche statiche da parte del tecnico abilitato, che certifichi l’eventuale solidità strutturale”.