Dove organizzare la prossima cena della vostra Azienda?

Progettato sul finire degli anni 90 dall’architetto Gianni Arnaudo, il Cristal Hotel non è stato concepito solo per offrire una comoda soluzione ricettiva ma come vero e proprio edificio di design ad alta funzionalità.

L’ambientazione elegante della hall e le ampie sale sono gli spazi ideali per ospitare cene aziendali, eventi e banchetti.

L’esperienza dello staff accompagnerà il cliente nella scelta dell’allestimento e di tutto il necessario per rendere l’occasione un’esperienza unica.

La cucina del Ristornate “Il Nanetto” guidata dallo chef Nicola Di Tarsia saprà creare il menù che più si addice all’evento e saprà stupire gli ospiti.

Il servizio catering de “Il Nanetto” saprà portare tutta la creatività, qualità ed organizzazione che caratterizza la cucina di Di Tarsia nei banchetti che potranno essere allestiti presso dimore storiche, contesti aziendali ed in qualsiasi location scelta del cliente.

Per richieste informazioni e prenotazioni: divisione eventi “Il Nanetto” 392-04.04.100

Il ristorante “Il Nanetto” si trova a Cuneo, frazione Madonna dell’Olmo, in via della Magnina 3/A.

E-mail: info@ilnanetto.it

Facebook: www.facebook.com/ilnanetto.ristorante/