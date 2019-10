A Roreto di Cherasco il 25 ottobre iniziativa "Nastro Rosa " della Lilt

La Lilt - Lega Italiana per la lotta contro i tumori e Mutua Cuore, con il sostegno di Banca di Cherasco e con il patrocinio del Comune di Bra, organizzano una serata di presentazione di “Nastro Rosa” per venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 presso l’Auditorium di Banca di Cherasco in via Bra, 15, a Roreto di Cherasco.

L’iniziativa è dedicata alla prevenzione nel mese di ottobre. Il simbolo della Campagna “Nastro Rosa” è il tradizionale pink ribbon, il fiocco rosa, riconosciuto da tutti come segno della lotta contro il tumore al seno. L’evento sarà un’importante occasione per riflettere sul tema della prevenzione oncologica e per promuovere uno stile di vita salutare.

Il concerto del gruppo L’Escabot, con un repertorio rigorosamente occitano, farà da cornice alla presentazione.

L'ingresso libero.