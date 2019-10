Ad Alba presentazione della ristampa della raccolta poetica di Romano Vola

Giovedì 17 ottobre, alle ore 18.30, ad Alba, nella sede dell’Associazione Asso di Coppe (via Gioberti, 7), si terrà un gustoso “aperitivo poetico” con la partecipazione del poeta Romano Vola e dello scrittore bolognese Giordano Berti in veste di presentatore affiancato dal padrone di casa, Gianni Petronio, e Carlo Borgogno della Libreria Milton.

L’occasione per la serata è data dalla ristampa, da parte di Araba Fenice, della raccolta poetica di Romano Vola "L’Amore è uno sputo in cui si specchia il cielo", pubblicata nel 1983, che all’epoca riscosse un notevole successo.

Poesie sempre attuali che parlano di un sentimento, l’amore, nelle sue più diverse declinazioni: intimista, erotica, illusoria, dolorosa e gioiosa. Occorre ricordare che Vola, dal 1972 al 2001, è stato sindaco di Bergolo e in quella veste ne è stato il regista della rinascita in chiave artistica e culturale ideando eventi famosi a livello nazionale e internazionale, alcuni dei quali sono ancora in essere.

Nel frattempo si dedicava alla scrittura, collaborando con i periodici "La Bilancia" (Alba), "La Luna e i Falò" (Fossano) e con il settimanale Gazzetta d’Alba. Nell’arco di 50 anni Vola ha scritto circa 2000 poesie e numerosi racconti. Oltre all’opera citata ha pubblicato "Stanze e circostanze" (1985) e "Quando ti rendi conto che il pentolino del latte ti sopravviverà" (2014).

Nel corso della serata all’Asso di Coppe, assieme a letture e dialoghi con gli ospiti, saranno riproposte alcune audioregistrazioni datate 1983, nelle quali il compianto animatore culturale albese Dino Lavagna recitava poesie di Romano Vola. La serata sarà ulteriormente ravvivata da interventi musicali di Giuliano Rigo alla chitarra.

Per informazioni: 0173 362518.