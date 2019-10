Cervasca: al via la Sagra dei “Pisacan”: colori, sapori e suoni dell’autunno

La “Castagnata” di domenica a Cervasca è un evento molto sentito da tutti i cervaschesi perché è entrata a far parte della storia di Cervasca. In origine i protagonisti della sagra non erano le castagne, bensì i funghi.

Abbiamo ad Aurora Falco, da sempre coinvolta nell’organizzazione dell’evento, di ripercorrere la storia della sagra : “La manifestazione è nata 37 anni fa, da una originale idea di due cervaschesi appassionati di micologia” (Aurora e Luigi Falco) Il titolo era: “Mangiamo i Pisacan”. Si cucinavano questi funghi nell'ambito della Pro Loco, e si facevano gustare al pubblico. Col nome “Pisacan” sono chiamati tutti i funghi che non sono porcini, garitule e pochi altri, normalmente quelli considerati di poco conto e non commestibili”.

Aurora ricorda ancora che: “Era entusiasmante vedere dapprima l'espressione incredula delle persone che non si fidavano molto della novità! Grande successo aveva avuto la cena con "Risotto alle trombette dei morti "(Craterellus cornucopioides)! Certo il nome non era invitante. In quegli anni le castagne facevano da contorno alla manifestazione e in un secondo tempo, si erano aggiunte le zucche!”

Oggi la castagna è diventata anche protagonista della manifestazione soprattutto perché la sagra della castagna “Cervaschina” ha permesso di​ recuperare la denominazione “Cervaschina” per indicare la tipologia di castagne presente nel territorio cervaschese, che veniva volgarmente indicato con “tempuriva”.

Quest’anno ricorre la 36esima Sagra dei ‘Pisacan’ e la 19 sagra della castagna ‘Cervaschina’.

Appuntamento a sabato 12 e domenica 13 ottobre con 2 belle giornate di sole e temperature che si avvicineranno ai 18-20°C.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma allegato alla presente notizia oppure seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/prolococervasca/