La compagnia Quarta Parete di Barasso (VA) per il secondo appuntamento con “Il Folle d’Oro”

Martedì 15 ottobre alle ore 20.45 al teatro i Portici di Fossano andrà in scena il secondo appuntamento con il Folle d’Oro premio Giovanni Mellano. La compagnia “Quarta Parete” di Barasso (VA) proporrà “Stravaganza” di Dacia Maraini, per la regia di Angela Penna.

Cinque malati di mente internati in un manicomio, tre uomini e due donne, si tengono compagnia, si raccontano, si amano, litigano, si aggrediscono, ridono di sé e degli altri. Un giorno vengono a sapere che è stata votata la legge Basaglia: da domani tutti a casa! L’ospedale chiude. Ma dove andare? Quattro di loro decidono di tornare a casa. Gli affetti su cui hanno sempre contato sono lì ad attenderli. Ma appena arrivati trovano gelo e disattenzione. In realtà nessuno li vuole: sono stati bellamente sostituiti. C’è addirittura qualche parente che ha paura di loro e vorrebbe chiuderli a chiave nella stanza rimediata all’ultimo momento. Così i quattro, perché il quinto, Alcide, non ha nessuno da cui andare ed è rimasto in manicomio, sono costretti a tornare in ospedale. Dove però decidono di vivere a modo loro: senza medici, senza elettroshock, senza chiavi e chiavistelli, in una comune aperta, con nuove regole stabilite da loro.