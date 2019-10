Roccavione accoglie la 57° Sagra del Marrone, la più antica del Piemonte. Ecco il programma

Domenica 13 Ottobre a Roccavione si svolgerà la tradizionale Sagra del Marrone, che può vantare di essere la più antica del Piemonte. Da oltre mezzo secolo richiama moltissimi turisti, interessati a scoprire il sapore tipico della caldarrosta, alimento nutriente, ideale per scaldare le rigide giornate autunnali.

Sarà questa occasione per visitare un paese ricco di storia, si potrà passeggiare per le vie del centro storico dove ogni anno viene allestito il mercatino di prodotti tipici, agricoli e artigianali della tradizione locale, con la distribuzione dei cartocci di castagne arrostite tra artisti di strada e spettacoli vari per festeggiare la “castagna”, vera regina della festa, giunta alla sua 57° edizione.

Nella mattinata per i bambini ci sarà il consueto appuntamento con il “Mercato Dello Scambio Solidale” accompagnati da un simpatico Pagliaccio con spettacolo di Bolle Giganti e Mangia Fuoco.

Presso il salone Polivalente, mostre di Modellismo e Fotografia mentre per i più piccoli e le loro famiglie attività gratuite Ludico-Divulgativa Archeo-Naturalistica a cura del Progetto sito Archeologico di “BEC BERCHASA”. All’ interno delle aree della Parrocchia sarà allestito un Banco di Beneficenza, una Mostra di Pittura e l’Esibizione di una Scuola di Ballo, inoltre per l’occasione, sarà aperto al pubblico il Museo del Vecchio Mulino.

Nel primo pomeriggio dimostrazione di arti marziali e difesa personale presso Piazza San Magno "Asd Shotokan Dojo Roccavione E Krav Maga Borgo S.D." "Divertimento Per Tutti...Grandi E Piccini" con l’area Luna Park presso Piazza don Chesta (In accordo con il Comune per la giornata di Venerdì 11 i biglietti costeranno 1€). Proseguirà la giornata con spettacoli di Giocoleria e la “Gran Baldoria del Möndaj” Live della Band Emily la Chatte in piazza Europa, e la Banda Musicale di Robilante allieterà con allegria le strade del Paese. Un programma dunque ricco di iniziative gastronomiche e culturali vi aspettiamo numerosi!!!

Informazioni utili, programma, date e orari per visitare la sagra

Nome: 57° Sagra del Marrone

Dove: Centro Storico di Roccavione (Cuneo).

Data: Domenica 13 Ottobre 2019.

Orari: dalle 09:00 alle ore 18:00 circa.

Biglietto: Ingresso gratuito.

Tipologia: Sagra.

Programma: maggiori informazioni sul programma dettagliato sulla pagina istituzionale del Comune di Roccavione dove è possibile scaricare il Volantino, o contattando il Comune al numero di tel.0171767108.

Come arrivare a Roccavione: da Torino in auto bisogna passare da Carmagnola Fossano Cuneo per poi arrivare a Roccavione. La stazione Ferroviaria è in paese, sulla linea Torino-Cuneo-Limone, ma se si preferisce si può scendere a Cuneo e salire sull’autobus di linea che parte ogni ora dal piazzale davanti alla stazione ferroviaria. L’aeroporto più vicino è il Cuneo-Levaldigi, posto a 10 Km da Savigliano