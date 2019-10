Torna a Borgo San Dalmazzo l'ottava edizione di Cuneo Sposi

Torna come da tradizione la manifestazione Cuneo Sposi: la fiera sul matrimonio per le coppie della Provincia Granda. Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre sempre a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo si terrà l’ottava edizione della manifestazione dedicata all’organizzazione del matrimonio in tutti i suoi molteplici aspetti.

Due giorni per scoprire novità e tendenze del 2020 e per organizzare il fatidico giorno del Sì e renderlo indimenticabile. Tra i circa 40 stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, argenteria, corredi, biancheria per la casa, partecipazioni e biglietti augurali. Tra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento. Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto o carrozze d’epoca e non per ultime le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele.

Nei due pomeriggi ci sarà un rinfresco offerto dal Ristorante Il Groglio. La fiera sarà aperta sabato 12 ottobre , dalle 14.00 alle 18.30, e domenica 13 ottobre, dalle 10.00 alle 18.30. L’ingresso è gratuito con pre-registrazione on line al sito www.cuneosposinfiera.itv o direttamente in fiera compilando una semplice scheda al punto registrazioni all’ingresso.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa allo 049 9832150 o scrivere a info@cuneosposinfiera.it.

Per aggiornarsi sulle ultime novità è possibile seguire anche la pagina facebook Cuneo Sposi.