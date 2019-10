Alba: tutto pronto per il congresso sulle malattie polmonari

“Novità nella diagnosi e trattamento delle patologie polmonari nella provincia Granda” è il tema del convegno in programma ad alba (hotel Calissano) venerdi 18 ottobre (8.30-17).

L’evento approfondirà i temi delle malattie polmonari neoplastiche e non, con intervento di oncologi, chirurghi, internisti, personale infermieristico.

Non mancheranno esperienze del territorio: il paino locale della cronicità nel trattamento del BPCO (bronco pneumopatia cronica ostruttiva), la ventilo terapia domiciliare (il reparto ha sede a Saluzzo e garantisce l’attività su tutto i territorio provinciale.

Spiega Giulio Melloni, che insieme a Marco Merlano, Paolo Noceti e Ida Colantonio fa parte del comitato organizzatore: “Il congresso ha lo scopo di illustrare le novità nella diagnosi e nel trattamento delle malattie polmonari nella provincia di Cuneo. Interverranno come relatori, moderatori o discussants tutti gli specialisti (oncologi, pneumologi, chirurghi toracici ma anche radiologi, medici nucleari, anatomo-patologi, radioterapisti, anestesisti, internisti e medici di medicina generale) coinvolti nella gestione del paziente affetto da patologie polmonari nella nostra provincia”.

Anche gli infermieri avranno uno spazio dedicato per analizzare alcuni argomenti specifici relativi alla gestione – in corsia e nelle sale operatorie – dei pazienti affetti da queste patologie.

"Ma lo scopo più vero dell’incontro - aggiunge Melloni - sarà quello di presentare alla comunità un gruppo di specialisti di alta professionalità, di diversa estrazione, e appartenenti a diverse realtà ospedaliere (Cuneo, Alba, Bra, Savigliano, Saluzzo, Mondovì, Ceva) in grado di lavorare in stretta collaborazione su tutto il territorio provinciale, dedicandosi specificatamente alla diagnosi e al trattamento di un vasto e complesso gruppo di malattie, come quelle polmonari”.