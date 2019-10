Giornata Mondiale della Menopausa: anche a Cuneo l'(H)-Open day

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l’(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra il 18 ottobre.

In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo, tra cui una brochure scaricabile direttamente dal sito www.bollinirosa.it.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e informare sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una corretta informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita.

L’Asl CN1 organizza incontri aperti alla popolazione con distribuzione materiale informativo presso le sedi del Consultorio Familiare dalle ore 9 alle ore 12:

- sede di Cuneo in Via Carlo Boggio 14 (terzo piano)

- sede di Saluzzo in Via Spielberg (Palazzina Inaudi), Cortile ospedale

- sede di Savigliano in Via Torino 147

- sede di Mondovì in Strada San Rocchetto 99

Inoltre, è previsot un altro incontro aperto alla popolazione, con colloquio informativo erogato in sede unica presso il Presidio ospedaliero di Mondovì (strada San Rocchetto 99) presso la sala Dragone 1° piano - dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.

L’(H)Open day menopausa gode del Patrocinio della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età (SIGITE), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), della Società Italiana della Menopausa (SIM) e della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) ed è reso possibile con il supporto non condizionante di MSD.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a segreteria@ondaosservatorio.it.