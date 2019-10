A Barge il concerto di chiusura dei musici del coro "I Polifonici del Marchesato"

I bravissimi musici del coro "I Polifonici del Marchesato, dopo aver "adottato" AIL Cuneo per tutta la quindicesima edizione di "Suoni dal Monviso", ci aspettano in particolare per il concerto di chiusura di domenica 13 ottobre a Barge (ore 21, Chiesa Parrocchiale S. Giovanni).

Con i cantori del Marchesato, diretti dal Maestro Enrico Miolano, si esibiranno l'orchestra "Bruni" di Cuneo e il coro di Alessandria "Mario Panatero", il soprano Anna Delfino e il baritono Bruno Pestarino. Insieme proporranno due pagine di rara bellezza, due viaggi musicali intensi e spirituali: il “Requiem” di Gabriel Fauré e la SunRise Mass di Ola Gjeilo.

Per AIL sarà un appuntamento prestigioso nell'ambito dei festeggiamenti per i vent'anni della sezione di Cuneo, dedicato in particolar modo a volontari e sostenitori della zona saluzzese ma ovviamente aperto a tutti.

In occasione del concerto, sarà anche allestita nel porticato della parrocchia di S.Giovanni, la mostra: "Vent'anni insieme per raccontarci e per ringraziarvi" sui 20 anni della sezione AIL di Cuneo.





La stessa mostra rimarrà allestita al piano terreno della biblioteca civica "M.Ginotta" da mercoledì 9 ore 15 a sabato 12 alle 12. Ringraziamo il Comune per il patrocinio e l'ospitalità!





Insieme ai pannelli informativi, che raccontano attività, progetti e persone che hanno fatto grande l'associazione, potrete ritirare in omaggio anche il libro dedicato a questo importante compleanno.