Bra, il grazie del sindaco Fogliato agli studenti dell’Istituto Velso Mucci per l’impegno profuso durante Cheese 2019 (FOTO)

Bra ancora vincente. Questa volta, a scrivere una bella pagina di cronaca cittadina, ci hanno pensato gli studenti dell’Istituto Professionale Statale Velso Mucci, coinvolti nella 12ª edizione di Cheese in attività di alternanza scuola-lavoro. Così, nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, sono arrivati i sentiti riconoscimenti attraverso la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.

L’evento ha avuto luogo nella sala del Ristorante didattico dell’Istituto con il dirigente scolastico, Gianluca Moretti ed una delegazione di insegnanti, che hanno dato il benvenuto al sindaco di Bra, Gianni Fogliato, intervenuto per testimoniare quanto l’operato delle giovani leve abbia rilevanza sul tessuto cittadino.

All’appuntamento erano presenti anche Erika Damiano ed Emanuela Montanaro in rappresentanza dell’Ufficio turistico.

In apertura dell’incontro, per riassaporare l’emozione della kermesse che ha richiamato a Bra l’eccellenza della produzione casearia mondiale, è stato proiettato un video realizzato dagli studenti Edoardo Vergere e Valeria Piccininni della classe 3^C, con la supervisione dei professori Sebastiano Orecchioni ed Anna di Maio del corso di grafica.

Parole di elogio sono state espresse dal Dirigente scolastico, che ha sottolineato la bontà dei feedback ricevuti, con una punta di orgoglio ed una promessa: “Saremo sempre propensi a collaborare attivamente e proficuamente con le Istituzioni della nostra città”.

Nel corso dell’evento, il primo cittadino di Bra ha usato parole di profonda ammirazione per i giovani, che non hanno lesinato impegno e dedizione anche in occasione di “Da Cortile a Cortile”, la manifestazione enogastronomica andata in scena domenica 6 ottobre. Fogliato ha detto di essere rimasto stupito dall’entusiasmo contagioso e dal grande gioco di squadra dei ragazzi, definendoli: “ Il primo biglietto da visita di Bra”, con l’augurio di continuare a sprizzare vivacità anche in futuro.

La solida e fruttuosa collaborazione tra l’Istituto Velso Mucci e la città della Zizzola è stata rimarcata dalla professoressa Irene Bottero, che ha parlato a nome delle docenti Renata De Matteis e Sara Vulcano del corso di accoglienza turistica - primi pilastri nel rapporto tra la scuola e le istituzioni - e delle professoresse Marta Milia e Laura Burdese, che hanno seguito direttamente gli allievi nei giorni di Cheese, presso le loro postazioni di lavoro.

Dopo la consegna degli attestati, che serviranno da stimolo ai ragazzi per proseguire con profitto il cammino scolastico e di crescita, è stato il turno delle foto di rito, accompagnate dalle canoniche strette di mano.

Chiusura in bellezza con un ricco e squisito buffet, preparato dagli studenti seguiti dai professori Marco Tallone, Francesco Giordano e Luigina Tomatis. Le prelibatezze sono state servite dai ragazzi della 3^G e 4^G, seguiti dalla professoressa Giovanna Agosto.

Gli studenti dell’Istituto saranno ancora protagonisti delle cene didattiche in cui affiancheranno grandi chef del territorio per creare emozioni a tavola. Di seguito le prime date alle quali sono associati i nomi degli chef partecipanti all’iniziativa: 23 ottobre, Walter Ferretto del ristorante “Il Cascinale Nuovo” di Isola d’Asti; 13 novembre, Simone Panero (ex allievo del Mucci) del ristorante “Il Cortile” di Diano d’Alba; 11 dicembre, Andrea Larossa del ristorante “Larossa” di Alba.

Info e prenotazioni: 0172/413320.