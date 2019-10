Il Genio della Lampada parla cuneese: l’attore Umberto Noto a Roma in uno spettacolo con Friscia

“Sono molto emozionato e felice di affrontare uno dei ruoli che amo da sempre, ovvero il Genio della Lampada...spero solo di starci comodo nella lampada... vista la stazza”.

Con queste parole l’attore cuneese Umberto Noto ha commentato il suo debutto in prima nazionale al Teatro Brancaccio di Roma - avvenuto il 9 ottobre -, nel ruolo del Genio della Lampada in "Aladin il musical geniale" per la regia di Maurizio Colombi.

Il cast è composto da 20 attori, cantanti e ballerini e nel cast vi sono nomi noti tra i quali Leonardo Cecchi nel ruolo di Aladin, Emanuela Rei nel ruolo di Jasmine e Sergio Friscia nel ruolo del Genio dell'anello.

Fin dal debutto lo spettacolo ha avuto un grande successo e i piemontesi potranno ammirarlo ed applaudirlo al Teatro Alfieri di Torino, dove andrà in scena dal 12 al 15 dicembre.

Il cuneese Umberto Noto è un attore di teatro che ha partecipato ad alcuni degli spettacoli che hanno riscosso più successo in questi ultimi anni: dal 2018 ricopre l’ingombrante ruolo di Zio Fester nella commedia musicale “La Famiglia Addams” ed il ruolo del tecnico Ming nello spettacolo “Mi Piace” di e con Gabriele Cirilli.

Nella precedente stagione teatrale è stato Sir Robin, un poco coraggioso cavaliere della tavola molto rotonda, nel dissacrante musical “Spamalot” al fianco di Elio delle Storie Tese, tutti per la regia di Claudio Insegno. Grazie ad una poliedrica formazione artistica Umberto spazia dal teatro di prosa e musicale: “I Promessi Sposi”, “Napoli Hotel Excelsior”, “Il Ritratto di Dorian Gray” per la regia di Tato Russo; “Fame” e “Gian Burrasca” per la regia di Bruno Fornasari e molto altro ancora.