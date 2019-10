Ancora lavori sulla Statale 20 "del Colle di Tenda": consolidamento del pendio roccioso a Olivetta San Michele

Prosegue la manutenzione dei versanti prospicienti le strade statali avviata da Anas in Liguria. Da lunedì inizierà l’intervento di consolidamento del pendio roccioso lungo la statale 20 del Tenda all’altezza di ‘San Michele’, nel comune di Olivetta San Michele, in provincia di Imperia.

Sulla base dell’avanzamento delle attività e a tutela della circolazione lungo la statale durante lo svolgimento di alcune lavorazioni, potrà essere istituito il senso unico alternato.

L’intervento attivato da Anas, per un investimento complessivo di circa un milione di euro, prevede la messa in sicurezza del versante roccioso in due diverse aree, a monte e a valle di San Michele, e sarà realizzato tramite il consolidamento localizzato di alcune rocce di grandi dimensioni.

Le attività in progetto prevedono la chiodatura delle placche rocciose con realizzazione di fori all’interno dei quali saranno inseriti chiodi lunghi fino a 11 metri, successivamente stabilizzati con l’iniezione di malta.

A seguire saranno inoltre installate le reti di contenimento in aderenza ad alta resistenza e una barriera paramassi a protezione di una porzione della parete. E' previsto di ultimare i lavori entro il 30 dicembre.