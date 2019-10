A Bra domenica una manifestazione per chiedere "Pace in Siria, pace per il popolo curdo"

A Bra è stata indetta la manifestazione "Pace in Siria, pace per il popolo curdo": si terrà domenica 13 ottobre, dalle ore 10.30 alle 12 in via Cavour (davanti al bar Arpino). Interverranno esponenti locali della comunità curda. La manifestazione, promossa dalla coalizione Obiettivo Bra 2024, è aperta alla partecipazione di tutti i cittadini.

L'invito è ad intervenire numerosi per fermare l'ingiustificata aggressione da parte della Turchia dell'autocrate Erdogan, che ha avuto la piena copertura del presidente Usa Trump in questa avventura militare che fa ripartire la sanguinosa carneficina siriana.