A Narzole Casa Balocco si illumina di Rosa per la campagna contro i tumori

Come ormai da tradizione, l’Amministrazione comunale di Narzole aderisce alla campagna promossa dalla Lega italiana per la Lotta contro i tumori e per sostenere le attività di prevenzione e di diagnosi precoce del tumore al seno, illuminando di rosa Casa Balocco.

"Il nostro comune - commenta il vicesindaco Laura Adriano – dal 2016 aderisce a questa iniziativa promossa dalla LILT e volta alla sensibilizzazione verso la prevenzione e i controlli periodici perché solo attraverso diagnosi precoci si può sconfiggere questo terribile male".

Tra le iniziative promosse dal comune di Narzole, oltre all'illuminazione di un monumento con il caratteristico colore che contraddistingue le donne, in primavera, con la collaborazione dell'ITC di Cherasco, i volontari dell'Associazione incontrano i bambini della scuola primaria per illustrare loro l'importanza di uno stile di vita e di un'alimentazione sana per poter prevenire molte malattie.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra i volontari dell’associazione “Camminando con Michela” e la LILT, durante l’anno vengono organizzate serate informative in cui gli specialisti ospiti illustrano come riconoscere e prevenire alcune terribili malattie.