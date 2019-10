"Aiuta chi ti aiuta": festa del Soccorso Alpino, appuntamento a Sant'Anna di Valdieri

L’appuntamento con la festa del Soccorso Alpino di Cuneo torna il 13 ottobre a Sant’Anna di Valdieri: una’intera giornata dedicata all’incontro con le persone che vogliono conoscere meglio questo tipo di volontariato.

Quest’anno, nell’area di competenza della XV Delegazione Alpi Marittime (dalla Bisalta lato Boves e Valli Vermenagna, Gesso, Stura e Maira), sono stati compiuti finora 110 interventi di cui 56 con impiego di squadre a terra e 13 interventi di supporto veterinario. Le persone che hanno perso la vita sono state 4: 2 in Valle Stura, 1 in valle Vermenagna, 1 in Valle Gesso. Verranno ricordate nella Celebrazione Eucaristica, alle 9.30, assieme ai volontari del soccorso defunti.

La giornata proseguirà con una passeggiata attorno a Sant’Anna di Valdieri, accompagnati dai volontari del Soccorso. Dopo la grande polentata organizzata dalla Pro Loco di Sant’Anna prenderanno il via, alle 14, le dimostrazioni di ricerca con le unità cinofile a cura del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, di intervento sanitario a cura dei medici e infermieri del Soccorso, mentre per i più piccoli sono in programma giochi e intrattenimenti di arrampicata, tyrolienne e trasporto con barella. La giornata si concluderà con lo spettacolo acrobatico su tessuti a cura dello Sport Time di Boves e la lotteria con numerosi premi.