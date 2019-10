Alba, TARI: via al bando per la concessione di contributi a favore delle famiglie maggiormente penalizzate

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 09.05.2019, l’Amministrazione del Comune di Alba ha approvato il bando per la concessione di contributi per il rimborso della Tassa Rifiuti (TARI) alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Alba;

- essere persone fisiche, intestatarie ai fini TARI di una sola utenza domestica relativa all’abitazione di residenza e a un massimo di 3 pertinenze;

- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di altre utenze domestiche TARI sia nel Comune di Alba che in altri comuni;

- essere in regola, alla data di presentazione della domanda di contributo, con i pagamenti della TARI 2017, 2018 e 2019;

- non aver ricevuto provvedimenti di accertamento e/o di liquidazione relativi ai medesimi tributi;

- non beneficiare di altre riduzioni, esenzioni, agevolazioni ovvero contributi a valere sul medesimo tributo, previste con riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

- essere in possesso di un ISEE in corso di validità, non superiore ad Euro 19.000,00 (Euro 20.000,00 per i nuclei monoparentali);

Il contributo potrà essere pari al 70% della TARI pagata per l’anno 2019 (con riferimento alla sola componente del tributo di spettanza del Comune, al netto dell’addizionale provinciale) in caso di ISEE fino ad Euro 10.000,00; potrà essere pari al 50% della TARI in caso di ISEE da Euro 10.000,01 ad Euro 15.000,00; infine un rimborso del 25% della TARI pagata per l’anno 2019 è previsto in caso di ISEE da Euro 15.000,01 ad Euro 19.000,00 (Euro 20.000,00 in caso di nuclei monoparentali).

Qualora le domande di concessione del contributo presentate entro la scadenza e ritenute ammissibili superino l’importo dello stanziamento pari ad Euro 14.000,00, le somme saranno erogate in maniera proporzionale, nell’ambito del limite sopra indicato.

Per poter essere erogato l’ammontare del contributo dovrà in ogni caso essere superiore ad Euro 25,00.

Le domande di contributo potranno essere presentate, utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al bando, dal 15 ottobre al 15 novembre 2019, pena l’esclusione.

La consegna potrà avvenire:

- a mano, esclusivamente presso il Protocollo del Comune di Alba in P.za Risorgimento n. 1 (dal martedì al venerdì 8.30-12.30 sabato 8.30-12.00 apertura pomeridiana giovedì 14.30-16.30);

- mediante posta elettronica certificata allegando il modulo di domanda di concessione del contributo debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e di firma digitale oppure firma autografa scansionata (farà fede la data e l’ora di ricevimento della mail da parte del sistema)

I moduli per richiedere i contributi sono scaricabili dal sito internet del Comune di Alba e sono in distribuzione presso gli uffici Servizi Sociali del Comune in via Generale Govone n. 11.

L’orario di sportello è: lunedì e martedì 08.30-12.30; mercoledì chiuso; giovedì: 8.30-16.00 (orario continuato); venerdì: 08.30-12.00.

Recapiti: tel. 0173-292289, 0173-292247, 0173-292243 servizi.sociali@comune.alba.cn.it.