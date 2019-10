Bra, un successo il 61° simposio del Personale Equipaggio treno di Bra e dintorni

Location scelta per il ritrovo, ovviamente, la stazione di Bra, sempre nel cuore di chi ha svolto questo mestiere con fierezza e professionalità. Quante storie potrebbe raccontare il treno e questi uomini con lui! Ma il passato non si scorda e così, dopo il rituale dei saluti, la festa è proseguita al ristorante Perlage di Piozzo, dove è stato servito il pranzo sociale con i convenuti che hanno vissuto momenti di emozioni vere e tanti sorrisi.

Al termine non è mancato il ricordo per Giuseppe Allietta, recentemente scomparso ed un riconoscimento ad Antonio Vitellino per il raggiungimento dell’agognata pensione, con tanto di medaglia d’oro in conio specifico.