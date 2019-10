Decoro urbano: a Cuneo nuova ordinanza sulle deiezioni canine, sanzioni fino a 500 euro

Deiezioni canine. E' una delle cose che maggiormente suscita polemiche. A Cuneo ma non solo. Perché il problema riguarda tutte le città e i centri urbani. La responsabilità è dei padroni, non dei cani. Padroni che hanno a disposizioni vari strumenti per rispettare quella che è - la raccolta delle deiezioni - un obbligo di legge. Cuneo da un po' si è anche dotata di cestini ad hoc, presenti in quasi tutte le aree verdi cittadine.

Ma evidentemente non basta a far scattare educazione e senso civico. Per cui è stato necessario emanare una nuova ordinanza comunale sulla questione, firmata ieri, giovedì 10 ottobre ed entrata immediatamente in vigore.

Ribadendo l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio e muniti di apposita museruola, se di indole mordace, l’Ordinanza n. 973 prevede nello specifico l’obbligo ai proprietari di: essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di ripulitura e lavaggio del suolo pubblico, raccogliere eventuali deiezioni e provvedere a depositarle nei contenitori dei rifiuti, provvedere - in caso di urine - al lavaggio delle stesse in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro.

Nell’atto viene anche precisato che l’accesso ai cani è vietato, oltre che nelle zone soggette a specifico divieto stabilito dalla Giunta o indicato da apposita cartellonistica, anche nelle aree destinate a giochi per l’infanzia e nei Giardini Fresia. L’accesso senza guinzaglio o museruola è libero nelle aree aperte di Piazza d’Armi e Parco Monviso (dalle ore 7 alle ore 9, dalle ore 13 alle 15, dalle ore 19 alle ore 23) e nelle aree recintate di Parco Monviso, Via Tancredi Dotta Rosso, Parco della Resistenza, Via Cesare Pavese, Via Gian Franco Borney, Via Felice Bertolino, Via Giorgio Federico Ghedini, Via Gimmi Curreno a San Rocco Castagnaretta, Via Don Serafino Viano a Madonna dell’Olmo, giardino adiacente al Cristal Hotel a Madonna dell’Olmo.

Il controllo sul rispetto delle disposizioni è affidato alla Polizia Locale, alle altre forze di Polizia e al personale del Servizio Sanitario dell’Asl Cn1, per le violazioni sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

L’ordinanza completa è consultabile al link: http://www.comune.cuneo.gov.it/portale/pratiche/registri.php?codEstr=ORDS inserendo il numero dell’ordinanza (973).