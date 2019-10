Saluzzo: si rinnovano i componenti della Consulta per le Attività Produttive

Il Comune di Saluzzo deve rinnovare i componenti della Consulta per le Attività Produttive, che è composta dagli operatori economici che svolgono la propria attività in città, in rappresentanza diretta delle seguenti categorie produttive:

- 1 rappresentante per la sezione industria;

- 2 rappresentanti per la sezione artigianato;

- 12 rappresentanti per la sezione attività ricettive, pubblici esercizi e commercio fisso;

- 2 rappresentanti per la sezione commercio su aree pubbliche;

- 2 rappresentanti per la sezione agricoltura e/o zootecnia;

I 12 rappresentanti per la sezione attività ricettive, pubblici esercizi e commercio fisso devono svolgere la loro attività preferibilmente in ciascuna delle 12 zone geografiche in cui è stato suddiviso il territorio comunale (l’elenco completo è consultabile sul bando pubblicato sul sito internet del Comune di Saluzzo).

Non possono essere nominati membri della Consulta coloro che rivestono incarichi all'interno degli organi esecutivi delle Associazioni di categoria e sindacali.

Gli operatori economici interessati a far parte della Consulta presentano la propria candidatura, nei termini previsti, specificando la categoria di appartenenza ed il possesso dei requisiti previsti: ciascuna proposta di candidatura deve essere accompagnata da almeno 3 sottoscrizioni di operatori economici appartenenti alla medesima categoria, 5 sottoscrizioni nel caso di operatori appartenenti alla sezione attività ricettive, pubblici esercizi e commercio fisso, raccolte tra gli operatori economici appartenenti alla medesima zona geografica.

Le proposte di candidatura vanno redatte sul modello predisposto scaricabile dal sito internet comunale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, e dovranno pervenire al Comune di Saluzzo entro venerdì 8 novembre.

Chi volesse ricevere ulteriori informazioni può rivolgersi all'Ufficio Attività Produttive – tel. 0175.211312 – email: commercio@comune.saluzzo.cn.it – germano.roera@comune.saluzzo.cn.it.