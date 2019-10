"Solo le regole possono salvare il 'Marchio Italia'": l'intervento del presidente del Senato a Carrù

Nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre la città di Carrù ha ricevuto la visita del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del centesimo anniversario della nomina a senatore di Luigi Einaudi.

Significativo il suo intervento presso il palazzo municipale, dove, di fronte ad autorità politiche, militari e religiose, ha fornito numerosi spunti di riflessione e di dibattito.

Di seguito, riportiamo integralmente il suo discorso.

"È per me un vero piacere poter condividere con voi questa giornata dedicata alla memoria di Luigi Einaudi, una delle personalità più importanti del ventesimo secolo. Per poter valutare e apprezzare il contributo dato da Einaudi alla nazione è necessario sottolineare la sua incessante attività in tanti ambiti della vita pubblica e non solo. Come imprenditore vitivinicolo realizzò un'azienda agricola - ovviamente nelle Langhe - per introdurre elementi di intuito e di innovazione sia negli aspetti gestionali che in quelli produttivi. In ambito accademico dimostrò come l'insegnamento ai giovani e la divulgazione dei principi di libertà e partecipazione fossero preminenti rispetto ad ogni altra valutazione. Fu per questo che, grazie all'opera di convincimento posta in essere da Benedetto Croce, decise di mantenere la cattedra in Giurisprudenza all'Università di Torino, accettando suo malgrado gli obblighi previsti dal regime fascista. Un sacrificio ideale, giunto dopo essere stato estromesso sia dalla 'Bocconi' sia dal Politecnico, compiuto esclusivamente per il bene dei propri studenti".

"Come pubblicista seppe dare un contributo inarrivabile al dibattito pubblico italiano, grazie alla naturale capacità divulgativa, interessandosi della cosa pubblica a 360 gradi e ponendosi come uno dei principali teorici della necessità della casa comune europea. Era in quella dimensione continentale che, secondo Einaudi, sarebbe stato possibile dar vita ad un sistema economico libero, competitivo e pacificato. Economista di caratura internazionale, uomo delle istituzioni, parlamentare di lungo corso, più volte ministro, governatore della Banca d'Italia nella difficile contingenza monetaria del dopo-guerra, Presidente della Repubblica: non c'è ambito di attività in cui Einaudi non abbia saputo esercitare il proprio ruolo con prestigio, autorevolezza e lungimiranza. Formatosi alla scuola degli studi sociali, la sua visione dell'individuo al centro della società lo porta ad essere, già negli ultimi anni del vecchio Stato liberale, una figura di primissimo piano nel panorama culturale internazionale. La sua autorevolezza risiede tanto nella capacità di cogliere il pensiero economico e liberale dei principali studiosi dell'epoca - da Keynes a Mill -, quanto nella personale capacità di valutazione del momento storico (al di là degli approcci teorici) e le inevitabili peculiarità rappresentate dall'attualità".