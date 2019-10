Studenti della provincia di Cuneo a lezione di educazione e sicurezza stradale con l'ACI Cuneo

Una settimana di educazione e sicurezza stradale rivolta a 1.500 studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo e alla cittadinanza. Organizzata dall’Automobile Club Cuneo, ha preso il via lunedì 7 ottobre a Saluzzo, per proseguire i giorni seguenti a Bra (8 ottobre), Savigliano (9 ottobre), Mondovì (10 ottobre) e chiudersi oggi 11 ottobre a Cuneo.

La settimana dell’iniziativa si concluderà nel week-end di sabato 12 e domenica 13 ottobre con l’allestimento, in piazza Galimberti a Cuneo. Per tutto l’arco delle due giornate, un Truck appositamente allestito simulerà gli effetti che derivano dal ribaltamento di un’autovettura e saranno illustrate le forze che agiscono su un corpo in movimento non correttamente ancorato con le cinture di sicurezza.

Verranno quindi fornite nozioni in merito al funzionamento degli airbag, all’importanza dell’uso corretto del seggiolino per i bambini, e su tutti i sistemi di ritenuta. I simulatori saranno a disposizione gratuita dell’intera cittadinanza.

Sarà anche possibile provare Ready2Go, il simulatore per prove di guida sviluppato dal Centro di Scuola Guida Sicura Aci che permetterà a chi vorrà provarlo, di scoprire in tutta sicurezza le situazioni critiche che si incontrano in strada. Accanto all’Automobile Club Cuneo saranno presenti la Polizia Stradale di Cuneo, con la propria postazione e grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cuneo, saranno attuate dimostrazioni con una vettura incidentata messa a disposizione dalla concessionaria L’Auto BSD di Borgo San Dalmazzo, durante le quali verranno illustrate le manovre basilari da attuare in caso di incidente vissuto in prima persona o come possibile soccorritore. Non mancheranno attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale svolte dalla Croce Rossa stessa. L’iniziativa rientra nell’elenco delle attività istituzionali dell’Automobile Club Cuneo nell’ambito dell’educazione e sicurezza stradale.

“La due giorni di piazza Galimberti è l’epilogo di una settimana tutta dedicata alla sicurezza stradale che ha visto coinvolti 1.500 studenti delle scuole superiori delle città di Saluzzo, Bra, Savigliano, Mondovì e Cuneo – affermano il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli e il direttore Giuseppe De Masi -. Grazie al formatore esperto di sicurezza stradale Leonardo Indiveri, gli studenti hanno potuto apprendere gli effetti della velocità, dell’alcool e delle droghe sulla guida, l’importanza delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Abbiamo cercato di far riflettere i ragazzi su cosa vuol dire oggi guidare un’automobile, un motorino, essere ciclisti e pedoni nelle nostre città. In Italia ogni anno muoiono circa 4.000 persone in incidenti stradali e la provincia di Cuneo si conferma ad elevato numero di incidenti in rapporto alla popolazione e sono soprattutto i giovani, purtroppo, a perdere la vita. Ai cittadini che interverranno in piazza Galimberti faremo provare con delle dimostrazioni pratiche cosa accade quando si verificano degli incidenti su strada”.