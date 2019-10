"Toninelli ha mandato il piano per l'At-Cn in Europa quando il governo era già caduto: ora siamo in un limbo"

"Toninelli ha negato per un anno che il suo piano per l'Asti-Cuneo avesse bisogno dell'autorizzazione di Bruxelles, eppure adesso ci troviamo in questo limbo perché ha voluto mandare il suo piano in Europa quando il governo era già caduto".

L'onorevole borgarina Chiara Gribaudo torna sul caso dell'Asti-Cuneo, alla luce anche degli sviluppi degli ultimi giorni.

"Mi auguro - le sue parole - che questa attesa faccia riflettere chi applaudiva e festeggiava il ministro solo pochi mesi fa.

Possiamo solo aspettare, poi siamo d'accordo con il ministro De Micheli sul fatto di scegliere, in base alla risposta, la strada più veloce per completare la nostra autostrada".