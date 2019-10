Furti in appartamento: l'operazione Pradator si conclude con l'ultima condanna. Nella banda anche un albese

Si chiude il cerchio sull’operazione Predator dei Carabinieri che aveva portato a quattro condanne nei confronti di un italiano e tre rumeni, responsabili di numerosi furti in appartamento, commessi tra il 2015 e il 2016 tra Imperia, Sanremo, Diano Marina, Cipressa, Costarainera, Bajardo, Ceriana, Taggia, Dolcedo e Loano.



Lo scorso mercoledì l’ultimo atto, con la condanna in abbreviato a un anno e otto mesi, nei confronti di un ventiseienne albanese, difeso dall’avvocato Ramadan Tahiri. Il giudice Anna Bonsignorio, a differenza che per gli altri imputati, ha assolto tuttavia il giovane per sette furti contestati, condannandolo solo alla ricettazione relativa a un episodio.



Gli altri componenti della banda, già condannati sono: Luca Tibaldi, 29enne di Alba, residente ad Agliano Terme (Asti), condannato a tre anni e quattro mesi, Florin Dochita di 32 anni, condannato a tre anni, Gabriel Bucica, 29, condannato a quattro anni e Sipos Petrica, 30 anni, condannato a quattro anni e otto mesi.

Quest'ultimo, autore di quindici tentati furti in casa e tredici furti consumati di automobili, era recidivo specifico infraquinquennale. Nel 2016 erano stati catturati dai Carabinieri, nell’ambito dell’operazione 'Predator'. I quattro erano assistiti dagli avvocati Davide La Monica e Luca Ritzu.