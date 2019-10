Molestie nel ciclismo femminile su pista, la peveragnese Elisa Balsamo: “Mai avuto problemi di questo genere con il ct Salvoldi”

Presunte molestie sessuali all'interno della pluripremiata nazionale femminile di ciclismo su pista.

Secondo il Corriere della Sera, ad aprire il caso nostrano #MeToo è stato l'ex coordinatore azzurro Silvio Martinello che avrebbe segnalato episodi alla Federciclismo senza che venissero presi provvedimenti verso i responsabili della nazionale, tuttora in carica. Martinello, sentito in Procura, avrebbe citato il ct azzurro Dino Salvoldi.

A rompere il silenzio anche l'ex atleta friulana Maila Andreotti, 25 anni, che avrebbe denunciato molestie psicologiche e favoritismi da parte del ct Salvoldi. In un'intervista comparsa oggi sul Corriere della Sera, la Andreotti sostiene che il ct Salvoldi chiedesse di lasciare "la porta della camera aperta. E lui entrava in qualsiasi momento, che tu fossi vestita o no".

Nella nazionale femminile di ciclismo su pista è elemento fisso Elisa Balsamo, peveragnese di 21 anni. L'abbiamo interpellata sul caso: “Posso parlare per quella che è la mia esperienza. Mai avuto problemi di questo genere con il ct Salvoldi”.

Dal 2017 Elisa Balsamo è una ciclista élite per la Valcar PBM e per il gruppo sportivo della Polizia di Stato (Fiamme oro). Ha vinto in carriera numerose medaglie già in età giovanile e, a luglio di quest'anno, ha vinto due ori ai recenti Europei su Pista U23 in Belgio.