Trattore con rimorchio si ribalta sulla tangenziale di Alba

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente verificatosi intorno alle 10.45 di oggi, venerdì 11 ottobre, sulla tangenziale albese dove, per cause in corso di accertamento (con tutta probabilità un tamponamento da parte di un furgone), un trattore con rimorchio adibito al trasporto delle uve (ma vuoto in quel momento) si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Asti, pochi metri dopo l’uscita per Alba Ovest (rotonda della Vigna).

Apparentemente illesi i due conducenti, che hanno atteso fuori dai propri veicoli l'arrivo dei soccorsi.

Sul posto, insieme alla Polizia Municipale e a una squadra dei Vigili del Fuoco del Dipartimento albese, sono intervenuti diversi mezzi dell'emergenza sanitaria 118, che hanno convinto l'uomo alla guida del trattore a sottoporsi ad accertamenti presso l'ospedale di Alba.

Si raccomanda ovviamente prudenza nel percorrere la tratta, limitata a una sola corsia nell'attesa della rimozione dei veicoli incidentati.