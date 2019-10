Richiamo alla MINDFULNESS: giornata intensiva e serate mensili

Con l'autunno prendono il via a Cuneo alcune nuove proposte di mindfulness che nascono dalla collaborazione tra il Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia e Studio Emovere.

Oltre all'ormai consolidato corso di 8 settimane per chi vuole apprendere la mindfulness abbiamo pensato ad alcune proposte per chi ha già esperienza di mindfulness o meditazione e vuole continuare a rafforzare la pratica personale: una giornata intensiva (a cui seguiranno altre giornate nel corso dell’anno) e un incontro serale al mese.

Quello della mindfulness è un metodo prezioso per tutti coloro che desiderano coltivare il proprio benessere e diventare più resilienti nei confronti delle avversità della vita. I benefici che traiamo da questa pratica, come in ogni forma di “allenamento”, dipendono dalla costanza e dall’impegno. Ma sappiamo bene che, nonostante l’entusiasmo, continuare a praticare in autonomia è difficile.

È per questo che proponiamo alcuni momenti di richiamo alla pratica che permettano di rinnovare la motivazione e offrire nuovi stimoli grazie alla presenza di due catalizzatori importanti: il gruppo e la guida del conduttore.

Sabato 26 ottobre 2019 ci sarà la prima giornata intensiva aperta a chiunque abbia già esperienza e senta il bisogno di una pausa dallo stress e dalla frenesia della vita quotidiana. Un ottimo modo per iniziare l’anno prendendosi cura di sé, immersi nella natura e nel silenzio di Cascina Zumaglia, a San Pietro del Gallo.

Il costo per l’intera giornata (orario 9.00-16.00) è di 50 euro a persona.

Durante la giornata si alterneranno nella conduzione Simona Ingaramo, Arianna Piacenza e Benedetta Vicino, psicologhe psicoterapeute formate in mindfulness.

A partire da ottobre c’è inoltre la possibilità di partecipare agli incontri serali di gruppo: un incontro al mese per praticare insieme, discutere eventuali difficoltà, condividere esperienze.

Si svolgerà il primo lunedì del mese, ore 20.30-22.00, presso il Centro di Psicologia Clinica di Via Alba 14, Cuneo. Sarà condotto da Benedetta Vicino.

Per info e iscrizioni contattare info@centropsicologiacuneo.it o il 347 7202831.

Per rimanere aggiornato su tutte le nostre proposte iscriviti alla mailing list inviando una mail a: info@centropsicologiacuneo.it