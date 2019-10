Domani Dj Faber presenta la sua sfida: entrare nella storia con il dj set più lungo del mondo

Domani sabato 12 ottobre si svolgerà al Movicentro di Bra a partire dalle ore 18 con termine della serata all’1,30 l’evento marchiato Waiting for the Attack.



Sarà la presentazione del World Record attack che avverrà ad aprile 2020 al Muses di Savigliano. Qui, come vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, Dj Faber Moreira proverà ad abbattere il record del dj set più lungo del mondo detenuto dal dj irlandese Norberto Loco con 200 ore.



Si partirà dalle 18 con una performance musicale live proposta dal gruppo emergente The London Pride di Loano i quali proporranno alcuni pezzi dal loro repertorio.

Seguirà un warm up del Dj Vallac from Milano. Dalle ore 21 inizierà il dj set di Faber Moreira che proporrà sonorità House & Techno.L’artista verrà affiancato da musicisti di fama internazionale come Simona Mana al violino, Maurizio Vespa alle percussioni e Luke Silver al sinth.



Inoltre vi saranno spettacolari interventi da parte di circensi di fama mondiale.



Per info: FaberMoreiraDj o su Instagram faber_moreira_dj_official