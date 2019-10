Faule: inaugurata la 23^ Festa della Bagna Caoda

Il 10 ottobre gli abitanti di Faule hanno aperto le porte del paese per ospitare la 23^ edizione della Festa della Bagna Caôda che animerà il paese sino a martedì 15.

La bagna caôda è un piatto che con i suoi ingredienti (Aglio di Caraglio, Acciughe ed olio extravergine di oliva) racconta la storia e trasmette il calore della gente del posto. Per dare a tutti l'opportunità di assaggiare questa antica e piemontesissima ricetta contadina, dal 10 al 15 ottobre sono previsti numerosi momenti gastronomici (tutte le sere alle ore 19; domenica anche alle ore 12.30) presso l’ampio locale riscaldato della Vecchia Distilleria.

Presentata ufficialmente alla stampa venerdì 27 settembre presso la Sala G. Vercellotti dell’ATL del Cuneese, la festa ha avuto inizio ieri, giovedì 10 ottobre, con la consegna del 14° “Fujot d’oro” al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Sabato, alle 16, è prevista la 4^ edizione della “Camminata ecologica” nel verde della Riserva Naturale Fontane, organizzata in collaborazione con il Parco del Monviso.

Domenica: 17° raduno camper, mercatino di scambio, baratto e prodotti tipici, 9° raduno di auto d’epoca e Abarth con sfilata delle auto nei Comuni di Octavia, dimostrazione di macchinine radiotelecomandate, 9^ rassegna canina aperta a tutti gli amici a 4 zampe ed esibizione del gruppo folkloristico “Traditions Valdôtaines” di Aosta.

Durante il sabato e la domenica, vi sarà la possibilità di viaggiare in trenino per le vie del paese e nella Riserva Naturale Fontane nel Parco del Monviso; tutte le sere, invece, serate danzanti: giovedì spettacolo dell’Orchestra Francesca Mazzuccato, venerdì serata danzante con Sonia De Castelli, sabato musica con I Panama, domenica si danza con Giuliano e i Baroni e lunedì con l’orchestra Luigi Gallia.

A concludere la rassegna, martedì 15, in serata, l’elezione di Miss Faule con sfilata di moda condotta da Elisa Muriale. Ma ad ottobre non solo Faule festeggia il più tradizionale dei piatti piemontesi: proprio in questi giorni, a Tokyo, un ristorante italiano propone al popolo nipponico ed ai turisti in visita, la “Bagna Caôda”.

“Pensare che la Bagna Caôda venga proposta e apprezzata dall’altra parte del mondo ci inorgoglisce – dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – perché indica come questo piatto rappresenti non solo il Piemonte in Italia, ma addirittura l’Italia nel mondo. L’Italia da gustare, insomma, è anche questo”.