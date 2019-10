Saluzzo: concerto d’onore della Corale Le Tre Valli al teatro Magda Olivero

Importante appuntamento nel tour dei festeggiamenti per i 50 anni della Corale "Le Tre Valli" è quello di domani sabato 12 ottobre alle 21. Il concerto d’onore al Teatro Magda Olivero (via Palazzo di città) proporrà i 50 anni artistici del gruppo corale.

Nel repertorio scelto per il pubblico del “civico” tre filoni: brani esterni al coro, un repertorio dedicato al maestro Carlo Semeria e alle sue trascrizioni per la corale saluzzese, il terzo dedicato ai maestri Castelli, Costamagna, Chiappero. Ingresso libero.

50 anni in musica: un bel traguardo per la Corale che nasce nel 1969 (denominata così in omaggio alle vallate alpine saluzzesi Po, Bronda - Infernotto), sotto la direzione, in tempi successivi, di Luciano Gilio, di Padre Leonardo Giachino, del maestro Piero Quaglia, del giovanissimo maestro Marco Chiappero e poi del maestro Carlo Semeria e dal 2000 guidato dal maestro Fausto Castelli.

Sempre per l’anniversario è allestita fino a domani (12 ottobre) nel corridoio del municipio (in via Macallè) la mostra di scatti fotografici curata da Mario Bois, tratta dall’archivio di Silvio Pennino che racconta la vita e l’attività artistica del coro.