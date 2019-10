Scatti di ieri e oggi in mostra a Cervasca

Anche quest'anno a Cervasca in occasione della Fiera Colori Sapori e Suoni dell'autunno l'organizzazione di volontariato Vivere Cervasca sarà presente con la Mostra fotografica "Com'era bello il Calatà. Immagini di Cervasca ieri e oggi a confronto".

Un progetto che ha coinvolto una cinquantina di persone tra chi ha fornito il materiale di ieri e appassionati dello scatto che hanno riprodotto gli stessi scatti oggi.

Ben 160 fotografie documentano i cambiamenti tra il passato e il presente dell'intero territorio comunale.

L'importante esposizione sarà allestita anche quest'anno all'interno della Confraternita e il percorso sarà diviso in 4 sezioni: Memorie di ieri e di oggi - La vita di tutti i giorni - Tradizione e Rinnovamento e infine "ndarmage" rimpianto per cose che non ci sono più.

L'inaugurazione si terrà venerdì 11 alle 20,45 davanti alla confraternita. La mostra sarà visitabile fino al 13 ottobre negli orari della Fiera.

Lunedì mattina la mostra sarà visitata da cinque classi della scuola primaria e su richiesta è disponibile a prolungare i giorni di apertura.