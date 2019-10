Tutto pronto a Roccavione per la 57^ Sagra del Marrone (VIDEO)

Domenica 13 ottobre a Roccavione si svolgerà la tradizionale Sagra del Marrone, che - giunta alla 57^ edizione - può vantare di essere la più antica del Piemonte. Da oltre mezzo secolo richiama moltissimi turisti, interessati a scoprire il sapore tipico della caldarrosta, alimento nutriente, ideale per scaldare le rigide giornate autunnali.

Guarda l'intervista alla sindaca Germana Avena:

Per le vie del centro storico sarà allestito il mercatino di prodotti tipici, agricoli e artigianali della tradizione locale, con la distribuzione dei cartocci di castagne arrostite tra artisti di strada e spettacoli vari per festeggiare la “castagna”, vera regina della festa.

Nella mattinata per i bambini ci sarà il consueto appuntamento con il “Mercato Dello Scambio Solidale” accompagnati da un simpatico Pagliaccio con spettacolo di Bolle Giganti e Mangia Fuoco.

Presso il salone Polivalente, mostre di Modellismo e Fotografia mentre per i più piccoli e le loro famiglie attività gratuite Ludico-Divulgativa Archeo-Naturalistica a cura del Progetto sito Archeologico di “BEC BERCHASA”. All’interno delle aree della Parrocchia sarà allestito un Banco di Beneficenza, una Mostra di Pittura e l’Esibizione di una Scuola di Ballo, inoltre per l’occasione, sarà aperto al pubblico il Museo del Vecchio Mulino.

Nel primo pomeriggio dimostrazione di arti marziali e difesa personale presso Piazza San Magno "Asd Shotokan Dojo Roccavione E Krav Maga Borgo S.D." "Divertimento Per Tutti...Grandi E Piccini" con l’area Luna Park presso Piazza don Chesta (In accordo con il Comune per la giornata di Venerdì 11 i biglietti costeranno 1€). Proseguirà la giornata con spettacoli di Giocoleria e la “Gran Baldoria del Möndaj” Live della Band Emily la Chatte in piazza Europa, e la Banda Musicale di Robilante allieterà con allegria le strade del Paese.