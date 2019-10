“Clean our future”: a Revello gli alunni delle scuole in campo per pulire li angoli del paese

Al motto di “Clean our future” (Puliamo il nostro futuro), i ragazzi delle scuole di Revello sono scesi in strada per pulire gli angoli del paese.

Insieme a loro, Amministratori comunali, l’Associazione “Cecy Onlus” nata in memoria di Cecilia Craveri, i volontari della Protezione civile, gli Alpini e, ovviamente insegnanti e dirigente scolastica.

L’iniziativa è stata promossa dal Consiglio comunale dei Ragazzi, sulla scorta di quanto già accaduto a maggio, con la presenza in paese anche dell’eco-runner Roberto Cavallo.

Questa mattina (venerdì) sono entrati in azione prima gli alunni della scuola primaria. Sono state organizzate attività sul tema della raccolta differenziata in collaborazione con il Consorzio Servizi ecologia ambiente di Saluzzo. Quinte elementari e prima media hanno ripulito l’area del Campanile delle ore. successivamente, le scuole medie si sono dedicate all’area dei giardinetti degli impianti sportivi, del Municipio, dell’Ala coperta e delle scalette.

“Tutti assieme – il ringraziamento del sindaco Daniele Mattio – per una giornata di sensibilizzazione e di raccolta rifiuti per il paese, ‘Pulisci Revello’, armati di maglietta, guanti e palette. Grazie a tutti”.