L’Istituto per Geometri di Cuneo guarda al futuro tra rigenerazione urbana e nuovi concorsi

Rigenerazione urbana, abbattimento barriere architettoniche, nuovi concorsi: sono tante le novità che l’Istituto tecnico per geometri di Cuneo ha proposto all’assessore comunale all’urbanistica Luca Serale lunedì 7 ottobre.

Lo staff della scuola (in foto con l’assessore) ha presentato i lavori di rigenerazione urbana progettati in house: si va dall’ex frigorifero militare, alla piazza dello sferisterio, all’abbattimento delle barriere architettoniche in Contrada Mondovì, agli ex bagni pubblici di via Vittorio Amedeo.

Qui in particolare, il progetto dell’Istituto per geometri cuneese vede l’eliminazione non solo delle barriere architettoniche fisiche ma anche culturali e sociali. Il futuro vedrà le attuali classi terze proporre alcune suggestioni (che saranno presentate in commissione urbanistica comunale a novembre) all’ex mercato delle uve come porta di accesso est della città, con valenza anche turistica.

“Ho trovato un Istituto con un ottimo corpo docente – spiegano lo staff ed il neo preside Carlo Garavagno, ingegnere -, ed alunni propositivi che progettano soluzioni concrete che sono al centro del dibattito culturale cittadino e provinciale. Un Istituto prestigioso, che ha vinto negli anni scorsi due volte i campionati italiani per geometri con gli alunni Sara Richard e Manuel Cesana. Una scuola dalla grande tradizione ma con uno sguardo al futuro che vede in primo piano la bioedilizia, i nuovi materiali, la riqualificazione del territorio, i droni, l’utilizzo delle più moderne tecniche di progettazione nel nuovo laboratorio di cad, il disegno assistito dal computer. Ringraziamo l’assessore Luca Serale per la collaborazione e la sinergia instauratasi”.

Intanto a metà novembre, nell’Istituto cuneese, quasi un centinaio di geometri di tutta la provincia, diplomati negli anni scorsi e che hanno frequentato il tirocinio, affronteranno gli esami di abilitazione alla professione con il collegio provinciale.

Nell’ambito delle attività di orientamento per il 2019-2020, l’Istituto tecnico per geometri organizza una serie di laboratori pomeridiani rivolti ai ragazzi di terza media giovedì 17 ottobre, mercoledì 23 ottobre, martedì 29 ottobre, lunedì 4 novembre dalle 14,30 alle 17. In esso si potrà visitare la scuola e sperimentare alcune attività concrete (prenotazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_fTW71Z3lKWXpqrWKQavoiuLc6rUN_VwXP9kp_gsXOKOUlg/viewform ).