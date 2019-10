Un processo penale simulato: notte bianca dell'Economia al liceo De Amicis di Cuneo

Nell’ambito della “ Settimana dell’Economia” prevista a livello nazionale per i Licei Economico-Sociali, in collaborazione con la rete LES del Piemonte e della Valle d'Aosta, il Liceo “E. De Amicis “ di Cuneo ha progettato attività divulgative riguardanti le discipline giuridiche economiche e sociali; in particolare è previsto uno scambio tra il nostro liceo e quello di Mondovì.

Lo scopo è quello di presentare un corso liceale ancora poco conosciuto, ma ricco di una programmazione mirata a promuovere l'educazione economica e finanziaria, nel più ampio concetto di Educazione alla cittadinanza consapevole e attiva.

Come momento conclusivo, venerdì 25 ottobre, dalle ore 18, nell’Aula Magna del Liceo, in Corso C. Brunet, 12, il Presidente della sezione penale del tribunale di Cuneo Dott. Marcello Pisanu, il Sostituto Procuratore Dott. Pier Attilio Stea, e l’avvocato Nicola Dottore saranno i protagonisti di un processo penale simulato, riguardante un caso di frode alimentare.

Seguirà un rinfresco equo e solidale in musica.