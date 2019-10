Bra, un successo di solidarietà il banco di beneficenza dell’Aghav

Questa notizia è tanta roba e va raccontata. Sì, perché a Bra, durante le manifestazioni “Pro Loco in Città” del 28 settembre e “Da Cortile a Cortile” del 6 ottobre, oltre agli stand enogastronomici, ce n’era uno in più. Qui si estraevano a sorte bellissimi premi.

Tutto classico insomma, se non per un particolare: il ricavato è andato a sostenere le attività dell’Aghav (Associazione genitori handicap volontari) a favore dei diversamente abili. L’Associazione li aiuta durante il giorno attraverso diversi progetti formativi, grazie alla presenza di educatori e volontari. L’obiettivo non è solo l’assistenza, ma soprattutto guidarli verso un’integrazione sociale resa un traguardo possibile dalla sensibilità dei braidesi.

Così Erika Cagliero: “ Vogliamo ringraziare tutti i commercianti di Bra e non, che hanno contribuito con omaggi e donazioni. Siamo riconoscenti a Luciano Cravero per le foto ed a tutti i volontari che hanno lavorato per la realizzazione dei banchi”.